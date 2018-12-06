Четверг, 6 Декабря 2018 года
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Барзани провел встречу с представителем сирийской оппозиции

Политика

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Эрбиль, Ирак, 6 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  Глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани провел встрече с председателем движения «Завтра» Ахмедом Джарба в Эрбиле, сообщает 6 декабря Kurdistan. ru.

Делегация прибыла из Сирии, где до сих пор продолжаются боевые действия. Движение «Завтра» находится в оппозиции правительству президента страны Башара Асада.

Стороны сошлись во мнении, что военный конфликт в Сирии должен быть прекращен, для этого необходим диалог между всеми участниками конфликта.

В ходе переговоров политики также обсудили дальнейшую борьбу против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировки от которой страдает и Сирия и Ирак.

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