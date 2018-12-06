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В Липецкой области назначен новый ответственный за молодёжную политику

Политика

Игорь Артамонов 5 декабря произвёл кадровое назначение

Липецк, 6 декабря 2018, 13:30 — REGNUM  Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил Светлану Карелину начальником регионального управления молодежной политики. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Светлана Карелина родилась в 1991 году в Липецке, в 2013-м окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция», а трудовую деятельность начала в 2012 году со стажировки в ООО «Сибур».

С 2013 по 2014 год Светлана Карелина работала специалистом первой категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва), затем — главным специалистом департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С мая 2016 года до настоящего назначения Карелина руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.

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