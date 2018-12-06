США идут на обострение конфликта с Россией, Германия – против: Радио REGNUM

Москва, 6 декабря 2018, 14:00 — REGNUM
- США готовят ответ на действия России против Украины;
- Берлин против ужесточения антироссийских санкций;
- Известен срок окончания торговой войны Китая и США;
- Граница между Ингушетией и Чечней признана законной;
- В России может измениться экспертиза учебников.
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