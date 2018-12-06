Четверг, 6 Декабря 2018 года
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США идут на обострение конфликта с Россией, Германия – против: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00 (время московское)

США идут на обострение конфликта с Россией, Германия – против: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 декабря 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/947.

Читайте ранее в этом сюжете: Такая разная внешняя политика России, Украины и США: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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