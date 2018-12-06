Либерализация Уголовного кодекса: кто избежит наказания

Москва, , 13:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, минимизацию рисков ведения бизнеса в России, создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Поправки в УК УПК позволяют прекращать уголовные дела в случае возмещения ущерба, причиненного преступлением гражданину, организации или государству.

«Если лицо, впервые совершившее такое преступление, полностью возместило причиненный ущерб (погасило образовавшуюся просроченную задолженность по зарплате, пенсии и так далее), и выплатило соответствующую компенсацию, то оно будет освобождено от уголовной ответственности», — пояснил Крашенинников.

Перечень преступлений, подпадающих под нормы, расширяется. Прежде всего, это мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования; в сфере страхования; в сфере компьютерной информации; с использованием электронных средств платежа; при получении выплат; преступления небольшой тяжести, сопряженные с нарушением авторства и плагиатом; с нарушением изобретательских и патентных прав; преступления небольшой тяжести, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; с присвоением или растратой; преступления, связанные с невыплатой зарплаты, пенсий, стипендий, пособий или иных выплат.

В профильном комитете напомнили, что именно по таким статьям обычно проводятся амнистии, например, амнистия 2013 года, которая проводилась в связи 20-летием принятия Конституции РФ; амнистия 2015 года, объявленная в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне и другие.

По заявлению

Принятым в первом чтении законопроектом расширяется перечень уголовных дел частно-публичного обвинения, то есть когда дело возбуждается исключительно по заявлению потерпевшего. Предлагается включить в этот перечень уголовные дела о преступлениях, затрагивающих интересы только потерпевших, без причинения ущерба интересам третьих лиц или государству.

Это относится к незаконному получению кредита; злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности; злостному уклонению от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах; незаконному использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг); злоупотреблению полномочиями.

Запрет заключать под стражу

Устанавливается запрет на заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.

«При этом предложено исключить запрет на применение этой меры пресечения к лицам, подозреваемым или обвиняемым в незаконной организации, проведении азартных игр. В отношении таких лиц заключение под стражу на досудебной стадии уголовного производства сможет применяться», — указал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Изъятие дисков и копирование

Принятым в первом чтении законопроекте при расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности устанавливается запрет на необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности организации или индивидуальных предпринимателей. Речь идет об изъятии электронных носителей информации.

При этом четко прописываются исключения, когда такое изъятие допускается: если вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации; если их изъятие производится на основании судебного решения; если на этих носителях содержатся сведения, которые могут использоваться для совершения новых преступлений; если владелец носителя не обладает полномочиями на хранение сведений; если копирование сведений может привести к их утрате.

Одновременно устанавливается порядок копирования информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, и передачи копий их законному владельцу.

«При изъятии следственными органами в рамках уголовного дела электронных носителей (компьютеров, телефонов, баз данных компании) ее деятельность фактически парализуется. Новые нормы позволят юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, не смотря на проведение следственных действий, продолжать свою законную деятельность», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

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