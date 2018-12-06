Профсоюзы Танзании требуют продолжения дискуссии с правительством

Додома, , 13:30 — REGNUM После заседания исполнительного комитета 5 декабря президент объединения профсоюзов Танзании (TUCTA) Тумаини Ньямхокья сказал, что новые пенсионные начисления были восприняты рабочими негативно, но профсоюзы верят, что переговоры помогут избежать разногласия между рабочими и правительством.

Целью заседания было обсуждение вопроса объединения общественных фондов с пенсионными начислениями фондов PSSSF и NSSF.

«Принимая во внимание вклад рабочих в развитие страны, правительству следовало бы поискать решение вопроса, которое принесло бы доход рабочим и нации. Мы хотим призвать всех рабочих к терпению. После заседания мы встретимся с министром и мы верим, что он услышит прошения всех членов нашего профсоюза», — сказал Ньямхокья.

Союз профсоюзов ранее предложил изменить закон о выплате пенсии. По проекту единоразовая выплата должна составить 40%, а 60% выплачиваться ежемесячно в качестве пенсии вместо современного стандарта, по которому 25% составляет единоразовая выплата, а 75% выплачиваются ежемесячно.

«TUCTA как представитель рабочих участвовало во всем процессе разработки второго закона о PSSSF 2018 года, выражая наше мнение и позицию рабочих на различных заседаниях делегатов. И наша позиция принималась во внимание на всех уровнях. Проблема возникла при написании закона», — отметил Ньямхокья.

Министр пообещал оценить возможности фонда для повышения процентной ставки по пенсии. Представители профсоюза участвовали во всех этапах составления закона.

И теперь у министерства возникают вопросы, почему протесты против 25% ставки начались только сейчас, когда фонды NSSF и PPF уже заплатили процент. На что президент объединения профсоюзов ответил, что проблема одного рабочего — проблема всех рабочих.

Директор Организации по регулированию общественной безопасности (SSRA) Ирен Исака вчера была процитирована СМИ. Она сказала, что единственное, что изменилось — это уровень единоразового платежа для небольшой группы населения (примерно 20% членов общественных фондов), которые получали единоразовую выплату 50%. Теперь их сравняли с членами других фондов, чья выплата составляет 25%, сообщает газета Mtanzania.