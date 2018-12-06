Украинским морским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Киев, , 13:23 — REGNUM Закон, разрешающий украинским морским пограничникам стрелять без предупреждения при вторжении и нападении на украинские корабли, приняла Верховная рада, сообщает 6 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, законом определена прилегающая зона Украины: зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль.

Закон определяет, что корабли и катера морской охраны государственной пограничной службы Украины могут применять оружие без предупреждения во время вторжения или нападения вооруженных военных групп и преступных группировок.

Напомним, ранее Россия задержала три украинских корабля, устроивших провокацию в территориальных водах России.