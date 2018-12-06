Порошенко: переброска войск к границе РФ — часть стратегического плана

Киев, , 13:14 — REGNUM Украина продолжит наращивать численность своих войск в приграничных с Россией областях. Об этом украинский президент Пётр Порошенко написал 6 декабря в своем Twitter.

По словам украинского лидера, такое накапливание боевых частей производится «в соответствии с утвержденным стратегическим планом применения сил обороны государства» в случае нападения «агрессора».

"Боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение военного положения на Украине является ширмой для организации очередной провокации в Донбассе.

Читайте также: МИД РФ: военное положение на Украине — ширма для провокаций в Донбассе

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко заявил о переброске войск к границам России