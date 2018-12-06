Таиланд призвал АСЕАН содействовать устойчивости безопасности в регионе

Джакарта, , 13:32 — REGNUM Таиланд призывает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеров содействовать устойчивости во всех областях, сообщает Antaranews.

«Страны АСЕАН должны приложить усилия к обеспечению устойчивости во всех областях, в частности, в сфере безопасности и экономического роста», — отметил посол Таиланда в Индонезии Сонгхол Сукчан.

Посол выразил намерение правительства Таиланда тесно сотрудничать с Индонезией и всеми государствами АСЕАН, чтобы помочь Ассоциации стать сообществом, которое сосредоточено на его гражданах.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд официально станет председателем АСЕАН в 2019 году. Основной темой саммита АСЕАН в будущем году станет: «Продвижение партнерских отношений в интересах устойчивого развития».

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