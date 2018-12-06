Госдума дает право врио губернатора назначать представителя в Совфед

Москва, , 13:08 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве временно исполняющих обязанности губернатора наделять полномочиями члена Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Уточняется, что в случае, если полномочия члена Совфеда — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ прекращены досрочно в период, когда полномочия губернатора осуществляет назначенный президентом РФ временно исполняющий обязанности губернатора, наделение полномочиями нового члена Совфеда осуществляет временно исполняющий обязанности губернатора.

Решение должно быть принято не позднее чем через 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена Совфеда и оформлено соответствующим указом или постановлением.

Прописываются и требования к такому кандидату в Совфед. Это может быть депутат законодательного (представительного) органа государственной власти соответствующего субъекта РФ, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным законодательством о порядке формирования верхней палаты парламента.

«Мы устраняем правовую неопределенность в рамках специального регулирования», — отметил один из авторов инициативы член Совфеда Андрей Клишас, выступая в Госдуме.

Он также указал на то, что «смена губернатора предполагает и смену парадигмы, смену команды».

Сейчас врио губернатора не имеет права назначать представителя в Совфед от исполнительной власти региона.

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