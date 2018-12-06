Четверг, 6 Декабря 2018 года
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Новак рассказал о переносе переговоров РФ, Украины и ЕС по газу

Политика

Предлагается устроить встречу во второй половине января

Москва, 6 декабря 2018, 13:08 — REGNUM  Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Россия-Украина перенесены с декабря на январь. Об этом 6 декабря сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Он пояснил, что днем ранее говорил с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, который предложил перенести встречу с 11 декабря на январь. Предлагается устроить встречу во второй половине января.

Глава Минэнерго добавил, что перед переговорами пройдет встреча на экспертном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года истекает действие газовых контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» о поставках на Украину и в Европу, заключенных в 2009 году. Предполагалось, что трехсторонние переговоры пройдут в октябре, однако дата мероприятия до сих пор не определена.

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Газодобыча и транспортировка газа
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