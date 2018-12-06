Четверг, 6 Декабря 2018 года
14:49:20 МСК

Эмир Катара провел переговоры с лидером Малайзии

Политика

Стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе

Куала-Лумпур, 6 декабря 2018, 13:15 — REGNUM  Эмир Катара шейх Тамим бин Хаммад аль-Тани провел встречу с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в Куала-Лумпуре, сообщает 6 декабря Anadolu.

Переговоры были посвящены особенностям двусторонних взаимоотношений, а также вопросам региональной политики, в том числе и кризису в таких странах, как Сирия и Йемен.

Напомним, Катар также переживает тяжелые проблемы, вызванные особой ситуацией в регионе. В 2017 году ряд стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД ОАЭ: Кризис в отношениях с Катаром нам не мешает

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатический скандал с Катаром и его последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить