Эмир Катара провел переговоры с лидером Малайзии

Куала-Лумпур, , 13:15 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бин Хаммад аль-Тани провел встречу с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в Куала-Лумпуре, сообщает 6 декабря Anadolu.

Переговоры были посвящены особенностям двусторонних взаимоотношений, а также вопросам региональной политики, в том числе и кризису в таких странах, как Сирия и Йемен.

Напомним, Катар также переживает тяжелые проблемы, вызванные особой ситуацией в регионе. В 2017 году ряд стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД ОАЭ: Кризис в отношениях с Катаром нам не мешает