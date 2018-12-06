Нецензурный термин в речи Меркель шокировал англоязычных слушателей

Берлин, , 13:05 — REGNUM Канцлера Германии Ангелу Меркель высоко ценят за рубежом, хотя ее выступления редко бывают яркими или провокационными. Но в этот раз ее речь вызвала удивление среди англоязычной публики, передает немецкий канал N-TV 6 декабря со ссылкой на издание New York Times.

В своей посвященной проблемам интернета речи Меркель воспользовалась заимствованным из английского языка словом «Shitstorm». Для немецкого уха оно является нейтральным, широко используется в средствах массовой информации. Этим словом обозначают травлю, ожесточенную критику в сети интернет, сопровождающуюся оскорблениями.

Однако прямое значение этого термина для носителей английского языка звучит слишком грубо и не может быть допустимо в официальных выступлениях. Почему это слово стало совершенно нормальным в немецком языке, авторы New York Times не смогли ответить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлера Германии Ангела Меркель допустила оплошность на встрече с главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном на саммите «большой двадцатки». Она не успела подготовиться ко встрече и достала «шпору» с данными о собеседнике уже сидя перед ним.

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