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Рада дала украинским националистам статус участников боевых действий

Политика

Законопроект принят Верховной радой со второй попытки

Киев, 6 декабря 2018, 12:56 — REGNUM  Карателей «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приравняли к участникам боевых действий, сообщает 6 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующий законопроект был принят Верховной радой со второй попытки. Так называемые «борцы за независимость Украины в XX веке», а на самом деле пособники нацистов и каратели, приравнены к участникам боевых действий.

Закон распространяется на УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Организацию украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие организации.

Напомним, украинские националисты ответственны за Волынскую резню 1943−1944 годов, когда были вырезаны десятки тысяч поляков, цыган, русских, евреев.

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