Киев, , 12:56 — REGNUM Карателей «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приравняли к участникам боевых действий, сообщает 6 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующий законопроект был принят Верховной радой со второй попытки. Так называемые «борцы за независимость Украины в XX веке», а на самом деле пособники нацистов и каратели, приравнены к участникам боевых действий.

Закон распространяется на УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Организацию украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие организации.

Напомним, украинские националисты ответственны за Волынскую резню 1943−1944 годов, когда были вырезаны десятки тысяч поляков, цыган, русских, евреев.