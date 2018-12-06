Министры стран-членов АСЕАН обсудили вопрос кибербезопасности

Денпасар, Индонезия, 6 декабря 2018, 13:02 — REGNUM Министр связи и информации Индонезии Рудиантара заявил, что вопрос кибербезопасности обсуждался на совещании старших должностных лиц в области телекоммуникаций и информационных технологий (TELSOM) и совещании министров стран Юго-Восточной Азии в области телекоммуникаций и информационных технологий (TELMIN) на острове Бали, 5 декабря, сообщает Antaranews.
Министр заявил, что в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) нет действующего протокола, например, регулирующего действия страны, если соседнее государство пострадало от кибератаки.
Рудиантара добавил, что такой «протокол должен быть создан немедленно».
В дополнение к проблемам кибербезопасности Индонезия также затронула проблему защиты персональных данных на совещании министров стран Юго-Восточной Азии в области телекоммуникаций и информационных технологий. По мнению министра, каждая страна-член АСЕАН должна иметь закон о защите персональных данных до того, как законопроект будет сформирован на региональном уровне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Индонезии обсудили сотрудничество в области кибербезопасности с главой департамента уголовного розыска национальной полиции Украины.
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