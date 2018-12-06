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В Китае назвали сроки окончания торговой войны с США

Политика

В настоящее время между делегациями двух стран идет успешное взаимодействие

В Китае назвали сроки окончания торговой войны с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США. Противостояние

Пекин, 6 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  Китайские власти полагают, что соглашение с Соединенными Штатами по торговым вопросам может быть достигнуто в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщил журналистам представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По мнению высокопоставленного китайского чиновника, между Пекином и Вашингтоном уже достигнут консенсус по важным торговым вопросам.

«В следующие 90 дней КНР и Соединенные Штаты ставят перед собой в качестве окончательной цели отмену всех дополнительных пошлин», — подчеркнул Гао Фэн.

Также он добавил, что в настоящее время между делегациями двух стран идет успешное взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его «необыкновенная встреча» с председателем КНР Си Цзиньпином привела к прогрессу в переговорах по торговле между странами.

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Торговая война между Китаем и США
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