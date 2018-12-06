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В Минобороны рассказали, что делал эсминец США у берегов Приморья

Политика

«Демонстрировал свою отвагу»

Москва, 6 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  Ракетный эсминец США McCampbell, двигаясь в международных водах, находился не ближе 100 км от российской акватории. Об этом сообщил журналистам 6 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя информацию о приближении эсминца к российской базе в Приморье.

Конашенков сообщил, что российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» контролировал нахождение американского эсминца в международных водах. Военный корабль США если что и демонстрировал, то только неудачную попытку уйти на максимальной скорости от кораблей Тихоокеанского флота, отметил он.

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Представитель Минобороны добавил, что в настоящее время экипаж McCampbell «демонстрирует свою отвагу» в центральной части Японского моря — на расстоянии более 400 км от границы российских вод.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный эсминец США McCampbell продемонстрировал «вызов чрезмерным морским претензиям России», пройдя неподалеку от залива Петра Великого в Японском море — там находится база российского Тихоокеанского флота. Операция состоялась в рамках правил свободного мореплавания в международных водах, передавало CNN.

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Министерство обороны России
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