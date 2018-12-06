Власти Прикамья планируют выкупить частную площадку бывшего аэропорта

Березники, Пермский край, , 12:29 — REGNUM Власти Пермского края ведут переговоры о приобретении бывшего аэропорта «Березники», который сейчас находится в частных руках. Основная причина приобретения — необходимость улучшения инфраструктуры и доступности, сообщает издание «Коммерсантъ».

С 1993 по 2001 год в разное время из аэропорта выполнялись рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Анапу. В 2008 году аэропорт «Березники» выкупил бизнесмен, но из-за кризиса не смог реализовать проект реконструкции. Аэродром имеет аэронавигационный паспорт, где классифицирован как посадочная площадка.

В случае покупки региональная власть намерена использовать площадку для вертолетов лесоохраны и санавиации. В имущественный комплекс объекта входят аэровокзал, здание управления, котельная, склад, автобаза и ремонтные мастерские. Длина взлетно-посадочной полосы 1500 метров.

По данным деловой газеты «business-class», эксперты оценили минимальные расходы на восстановление аэропорта в 1,12 млрд рублей. Самой затратной статьёй указаны расходы на реконструкцию аэродрома.