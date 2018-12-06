Премьер-министр-социалист Педро Санчес выступил в защиту испанской монархии

Мадрид, , 12:29 — REGNUM Глава правительства Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес защитил институт монархии, который существует в демократической европейской стране. В интервью газете El País он рассказал, что после прихода к власти оценил усилия Королевского дома, предпринятые во благо Испании.

«Честно говоря, теперь, когда у меня есть возможность из первых рук ознакомиться с работой, которая была проделана на протяжении 40 лет, и с тем, что делает Королевский дом сегодня, в особенности король Филипп VI, я думаю, что парламентская монархия — это ключ к большому конституционному компромиссу, достигнутому в 1978 году. И я надеюсь, что она продлится», — сказал премьер-министр.

Санчес назвал Филиппа VI «королем своего времени», который много работает для защиты гендерного равенства, защиты прав трудящихся, усилий Испании в борьбе с изменением климата и имеет «большую чувствительность к каталонскому вопросу», хотя незаслуженно критикуется сепаратистами.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря в 26 вузах Испании противники монархии проводят «референдумы» об отмене этого института, который они считают анахроничным и ненужным для страны.

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