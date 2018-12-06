Замминистра транспорта Киргизии арестовали за вымогательство $520 тысяч

Бишкек, , 12:26 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева, вымогавшего взятку в размере $520 тысяч (34,7 млн рублей) за лоббирование интересов иностранной компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что высокопоставленный чиновник был задержан с поличным при получении $50 тысяч (3,3 млн рублей). В роли посредников при передаче взятки выступили родственники Жусубалиева. Они также арестованы.

Также следствие выяснило, ранее он уже успел получить еще $120 тысяч (8 млн рублей) — часть обещанного ему «вознаграждения» за принятие положительного решения в пользу зарубежной фирмы по тендеру на выполнение дорожно-строительных работ по проекту «Соединительная дорога, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин — Дыйкан».

В настоящее время задержанные водворены в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности. Следственные мероприятия по возбужденному против них уголовному делу продолжаются.

Название фирмы, предлагавшей взятку, не упоминается. По данным АБР, упомянутый проект «Соединительная дорога, коридоры ЦАРЭС 1 и 3» предполагает ремонтт 253 км дорог в центральной части Киргизии. Общая стоимость проекта — 166 млн долларов.

ИА REGNUM напоминает, что Азимкан Жусубалиев был назначен на должность заместителя министра транспорта и дорог Киргизии в феврале 2017 года.

В 2018 году министерство транспорта и дорог оказалось на втором месте в рейтинге самых коррумпированных государственных органов, представленном Генеральной прокуратурой Киргизии.

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