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Адвокат Кадырова: Эмоции о границе Чечни с Ингушетией быстро пройдут

Политика

Оба региона готовы исполнять решение Конституционного суда РФ

Санкт-Петербург, 6 декабря 2018, 12:31 — REGNUM  Общественное напряжение по вопросу об административной границе между Чечней и Ингушетией скоро схлынет. Такое мнение высказал адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова — Гаиб Берсункаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня, 6 декабря, КС РФ признал конституционным соглашение между Чечней и Ингушетией об установлении границы, из-за которого в Ингушетии проходили многочисленные акции протеста.

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«Я думаю, что эмоции быстро пройдут. После того, как КС РФ подтвердил законность соглашения и закона, нам предстоит провести большую работу по реализации данного соглашения. Я думаю, время всё расставит по своим местам. Мы жили так 26 лет без границы. Наконец-то, эта граница юридически закреплена», — заявил Гаиб Берсункаев.

В КС РФ по вопросу о границе обратился глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после того, как КС Ингушетии постановил, что соглашение между республиками не имеет правовых последствий, пока у ингушей не спросят их мнения путем общенародного референдума. Но судьи КС РФ с ингушскими коллегами не согласились, тем самым дезавуировав их решение.

«Мы удовлетворены тем, что суд согласился с доводами, которые мы приводили. Многое, что мы услышали на оглашении, мы ранее озвучивали в своих аргументах», — сообщил адвокат главы Ингушетии Александр Орлов.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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