Лондон, , 12:28 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила возможность отмены Brexit, сообщает 6 декабря Reuters.

«Существует три варианта: первый — это покинуть Евросоюз, заключив соглашение. Второй — покинуть Евросоюз без соглашения и третий не покидать Евросоюз», — отметила Мэй.

Несмотря на подобное высказывание, премьер-министр подчеркнула, что отвергнуть голос британского народа, высказанный на референдуме — это неправильно.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский союз, однако прежде Лондон должен заключить соглашение с ЕС об условиях выхода. 11 декабря парламентарии выскажутся о проекте сделки, предложенной Терезой Мэй.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВФ рассказали о возможном «черном сценарии» для Британии после Brexit