В Раде заявили, что конфискуют имущество России на Украине

Киев, , 12:18 — REGNUM «Украина усилит санкции в отношении России и конфискует все её имущество». Об этом 6 декабря в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин.

«Россия судами у нас забирала Крым? Россия — агрессор? Агрессор. Тут надо работать в контексте Россия — агрессор и национальная безопасность, а не в контексте каких-то юридических моментов через судебные иски. Кто-то из европейских партнеров что-то сделал в отношении российских кампаний, которые сейчас работают на крымской земле? Или наши европейские партнеры перестали торговать с Россией оружием? Или «Северный поток-2» прекратили строить, или установки «Сименс» там не появились? У нас отжали Крым, мы конфисковываем имущество России на Украине. Все будет нормально», — сказал Лапин.

Он также выразил уверенность, что сегодня Рада поддержит президентский законопроект, которым «не продлевается» действие договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

«Я более чем уверен, что это произойдет, потому что много политических заявлений делалось до этого… Мы не продлеваем действующий договор. Нас потом не обвинят, что мы в одностороннем порядке разорвали, вышли, что-там нарушили. Мы не даем оснований манипулировать этими тезисами российской пропаганде. Мы не дадим России манипулировать этими тезисами в возможных судах», — добавил Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для остановки ныне действующего «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», подписанного в 1997 году, понадобится решение Верховной Рады, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован также и в украинском парламенте.

«Мы в общем пакете подали проект этого документа», — сказал Климкин.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).