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Почти полсотни крымских чиновников потеряли работу из-за коррупции

Политика

В среднем по 20 госслужащих РК в год попадаются на противоправных действиях

Почти полсотни крымских чиновников потеряли работу из-за коррупции
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон!

Симферополь, 6 декабря 2018, 12:09 — REGNUM  За два последних года 40 должностных лиц республики Крым лишились своих должностей из-за коррупционных действий. Об этом журналистам 6 декабря рассказал председатель комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.

«В настоящее время на рассмотрении различных контролирующих органов находится 99 материалов о нарушении антикоррупционного законодательства», — подчеркнул председатель комитета по противодействию коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки был задержан и взят под стражу крымский вице-премьер Виталий Нахлупин.

Об этом: Задержанного вице-премьера Крыма подозревают в получении взятки

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Коррупция и борьба с ней
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