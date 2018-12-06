Проход эсминца США у базы РФ – демонстративная акция без нарушений закона

Владивосток, , 12:08 — REGNUM Прохождение американского эсминца вблизи российской базы — не нарушающая закон демонстративная акция, и ответ на подобные акции может быть симметричным и также не нарушающим закон, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя акцию эсминца Тихоокеанского флота США в четверг, 6 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота РФ. Представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр заявила, что целью акции было «бросить вызов чрезмерным претензиям России» и «поддержать права, свободы и законное использование моря США и другими странами». Американская армия, по словам Макмарр, и впредь будут пользоваться возможностью действовать там, где позволяет международное право.

«Прохождение американского эсминца неподалеку от Владивостока является демонстративной акцией, не нарушающей международные законы. Корабль не вошёл в 12-мильную прибрежную зону, для прохождения через которую необходимо разрешение России. В этом смысле никаких реальных претензий предъявить США не получится.

То же самое касается и периодического посещения американскими эсминцами Черного моря. Они действуют в рамках закона, ограничивающего суммарный тоннаж военных кораблей, проходящих через Босфор и Дарданеллы, 30 тысячами тонн.

Ответ на подобные акции может быть симметричным — и также в рамках закона. Это могут быть, например, пролеты российской авиации над кораблями, либо же приближение к американской технике российских кораблей», — отметил Леонид Нерсисян.

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