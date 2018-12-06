Инаугурация президента Грузии в Телави – нарушение закона — мнение

Тбилиси, , 12:02 — REGNUM

Проведение инаугурации новоизбранного президента Грузии не в столице, а в райценте Телави связано с определенными законодательными проблемами и станет нарушением закона, считают приближенные к нынешней оппозиции эксперты и специалисты в области права.

Как заявил телекомпании «Рустави-2» специалист по конституционному праву Котэ Чокорая, согласно указу президента Грузии от 2001 года, местом проведения инаугурации главы государства является здание парламента Грузии. Поэтому, чтобы остаться в рамках закона, он рекомендует правительству Грузии в срочном порядке внести изменения в указ президента.

Против проведения инаугурации Саломе Зурабишвили в Телави активно выступает «Единое национальное движение», которое параллельно инаугурации новоизбранного президента запланировало на 16 октября у здания парламента Грузии масштабную акцию протеста. Хотя сегодня лидеры партии и утверждают, что срывать эту церемонию они не будут, но на состоявшемся ранее, 2 декабря, митинге звучали совсем иные призывы и угрозы. К тому же, инаугурация на фоне акции протеста в присутствии иностранных делегаций будет не совсем приятным зрелищем.

Правящая партия свое решение о переносе церемонии в Телави мотивирует тем, что в этом избирательном округе Саломе Зурабишвили проиграла своему конкуренту — кандидату от «Единого национального движения» Григолу Вашадзе, а сама Зурабишвили объясняет это решение намерением установления контакта с теми избирателями, которые голосовали против нее.

Церемония инаугурации нового президента планируется во дворце царя Ираклия II, где уже начались определенные приготовления к этому событию. На рекомендации конституционалистов об изменении законодательства в правящей партии пока не откликнулись.

Как известно, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур выборов президента, в котором победу одержала поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили, набравшая почти 60% голосов.

«Единое национальное движение» результаты выборов не признало, а его лидер, экс-президент Михаил Саакашвили объявил переход ко второму этапу борьбы. Основные пункты этого этапа его соратники изложили на состоявшемся 2 декабря у здания парламента в Тбилиси митинге, выдвинув властям требования отмены итогов выборов президента и проведения досрочных парламентских выборов по новой пропорциональной системе. Инаугурация Саломе Зурабишвили назначена на 16 октября.