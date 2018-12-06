Клинцевич: Командующий ВМС Украины знает о последствиях своего предложения

Москва, , 11:59 — REGNUM В Совфеде заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко расценили как пиар, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сделал свое заявление, прекрасно понимая, что Россия на такой обмен не пойдет, считая его совершенно незаконным. Чистой воды пиар», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом признание его вины российский суд мог бы принять во внимание, полагает парламентарий.

«Другое дело, если бы командующий ВМС Украины взял вину на себя, публично признав, что отдал преступный приказ. Не исключаю, что подобное признание суд мог бы принять во внимание, определяя степень ответственности украинских моряков», — сказал Клинцевич.

Воронченко заявил, что готов пойти в российскую тюрьму сам, если оттуда выпустят арестованных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков.

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