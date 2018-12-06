Правительство Йемена призвало хуситов покинуть город Ходейда

Сана, , 11:56 — REGNUM Свергнутое правительство Йемена призвало хуситов полностью освободить стратегически важный портовый город Ходейда, сообщает 6 декабря Al Arabia.

Данное высказывание было сделано во время мирных переговоров, проходящих в настоящий момент в Швеции. Международное сообщество возлагает надежду на то, что многолетний конфликт удастся завершить.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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