Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией соответствует Конституции

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону России соглашение о новой границе между Ингушетией и Чечней.

В своем постановлении суд отметил, что граница между двумя регионами не была установлена до указанного соглашения, хотя необходимость в этом вытекала из закона РФ 1992 года «Об образовании Ингушской Республики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оба региона могли создать в своих пределах муниципальные образования, но, пока границы самого субъекта не определены, границы муниципалитетов, сопредельных с другим субъектом федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные, считает КС РФ.

«Данное решение КС РФ основано на позиции, озвученной стороной Ингушетии, что соглашение законно, так как устанавливает ранее неопределенные границы. КС пришел к выводу, что КС Ингушетии сделал некорректные выводы, поскольку речь не об изменении границ, — прокомментировал ситуацию адвокат Алексей Мельников, — Подавляющее большинство субъектов РФ не имеют нормально утвержденных региональных границ и данное решение КС крайне важно, так как оно в корне исключает возможный будущий конфликт по поводу этих границ».

«Как известно, только у Москвы с Московской областью есть четкие границы и еще у пары субъектов (у Владимирской области), остальные субъекты либо вообще не имеют, либо еще со времен царя Гороха. Фактическое старое обозначение не совпадает с границами в связи с новыми техническими возможностями, из-за чего миллионы вопросов возникают, — подчеркнул адвокат, — Если бы КС вынес обратное решение, пришлось бы всюду проводить референдумы, какие-то местные элиты могли бы начать раскачивать ситуацию, и не известно, чем бы все это закончилось. КС признавая абсолютно мирный и культурный способ законным, он укрепляет некий цивилизованный порядок, который и должен быть моделью взаимоотношений между субъектами при разрешении спорных ситуаций».

«На мой взгляд, в нашей разбалансированной стране эти конфликты совсем не нужны, договоры лучше всего. И что касается заброшенных нефтяных скважин — давайте серьезно, вы верите в то, что действительная нефтяная скважина могла быть заброшена? Учитывая высокий уровень аргументации судебных актов КС, можно ожидать, что в постановлении будут приведены веские доводы, которые позволят в других отношениях ориентироваться. Этот суд на голову выше остальных судов. Я очень рассчитываю, что это постановление позволит эту правовую определенность еще раз подкрепить, объяснить с точки зрения Конституции. Такой чувствительный вопрос в нашей стране совершенно достоин КС, поскольку последствия неопределенности или конфликтности таят проблемы невероятные. Великолепно, что это рассмотрел КС. Сложно придумать иной орган, у которого было бы такое право. Это именно юридический, а не политический ответ», — завершил свой комментарий Алексей Мельников.

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