Трампа упрекнули в нехристианском поведении на похоронах Буша-старшего

Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Во время церемонии прощания с 41-м президентом США Джордем Бушем — старшим действующий глава государства Дональд Трамп был в приподнятом настроении и отказался вместе со своей супругой читать вслух Апостольский Символ веры, пишет The Washington Post.

Отмечается, что глава Белого дома не просто молчал, а демонстративно держал текст в руках опущенным.

«Вот ваш «христианский» евангелический президент», — заявил журналист CNN Кит Бойкин.

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Напомним, церемония прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем — старшим, скончавшимся 30 ноября, прошла на Капитолийском холме в Вашингтоне. На поминальной службе присутствовали действующий глава Белого домасо своей супругой, четверо экс-президентов Соединенных Штатов, мировые лидеры, а также известные политические и общественные деятели.

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