Британия замораживает выдачу иностранцам «виз инвесторов»

Лондон, , 11:39 — REGNUM В рамках борьбы с финансовыми преступлениями британские власти решили прекратить выдачу так называемых виз инвесторов. Об этом сообщает 6 декабря телекомпания BBC.

Отмечается, что введение указанных мер потребовалось, поскольку иностранных граждан, готовых покупать инвестиционные визы за £2 млн, власти страны стали подозревать в попытках отмывать средства, полученные незаконным путем.

По информации телекомпании, вместе с возобновлением выдачи таких виз претендентам будет предложено отчитаться о происхождении капиталов. Указанные правила могут начать действовать уже в 2019 году.

По словам министра по делам иммиграции Соединенного Королевства Каролины Ноукс, Великобритания не потерпит «людей, играющих не по правилам и стремящихся использовать систему в корыстных целях».

Также сообщается, что в 2017 году более тысячи граждан России и Китая получили визы инвесторов.

Напомним, 30 апреля газета The Sunday Times, ссылающаяся на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness, выяснила, что объем финансовых средств, которые граждане России хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд фунтов стерлингов ($47 млрд).

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