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Власти Ирака построят новый пограничный переход на границе с Ираном

Политика

Он соединит провинцию Халабаджа с Ираном

Эрбиль, Ирак, 6 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  Власти Ирака приняли решение по созданию нового международного пограничного региона между провинцией Халабаджа в Иракском Курдистане и Ираном, сообщает 6 декабря Kurdistan.ru.

«Делегация Иракского совета, прибывшая из Багдада, посетила ворота Пиште в районе предполагаемого строительства и составила отчет, который будет представлен правительству Ирака», — говорится в заявлении местных властей.

Напомним, пограничный переход Пиште начал свое функционирование в 1991 году, после того как США вторглись в Ирак. Данные ворота функционируют в полуофициальном режиме.

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