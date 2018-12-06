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Депутатов Госдумы просят не снимать обсуждение вопроса по Белоусову

Политика

«Из гуманных соображений»

Москва, 6 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  Депутатов Госдумы попросили не фотографировать и не снимать видео дискуссии вокруг обсуждения вопроса о возможном лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Просим меньше фотографировать и снимать на мобильные телефоны», — обратился к парламентариям в ходе пленарного заседания глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.

Он также объяснил необходимость провести обсуждение в закрытом для СМИ режиме.

«Исходя из гуманных соображений надо бы закрыть заседание: вина человека не установлена, это только предстоит сделать. Не хотелось бы, чтобы раньше времени полоскали какое белье — не известно еще грязное оно или не грязное», — уточнил Аршба.

С представлением о лишении неприкосновенности депутата Белоусова к депутатам обратилась Генпрокуратура. Депутата подозревают во взяточничестве, по данным генпрокурора, он может быть участником уголовного дела о взятке бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин объяснил закрытый режим обсуждения неприкосновенности Белоусова

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Дело экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича
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