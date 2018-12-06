Глава Индонезии встретился с руководством ассоциации китайцев в Индонезии

Джакарта, , 11:19 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с руководством центральной ассоциации китайцев в Индонезии в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antaranews.

Встреча длилась около 30 минут.

Стороны обсудили развитие человеческих ресурсов и инфраструктуры в Индонезии.

Генеральный председатель ассоциации Тедди Сугианто заявил, что он поддерживает план правительства по развитию людских ресурсов, добавив, что организация осознает необходимость повышения качества человеческих ресурсов для повышения конкурентоспособности страны.

«Конкурентоспособность индонезийского народа даже выше среднего, но нуждается в более плановом управлении», — заявил заместитель председателя ассоциации Буди Сантузо.

Напомним, ассоциация китайцев в Индонезии — это социальная, свободная, независимая, некоммерческая и беспартийная социальная организация, основанная в 1999 году. Большинство членов ассоциации являются этническими китайцами, но организация открыта для всех граждан Индонезии.