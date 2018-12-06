Американские сенаторы обличают принца, чтобы обвинить Трампа и Путина

Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Выбор момента для обвинений со стороны американских сенаторов в адрес саудовского наследного принца показывает, что кампания сенаторов будет направлена против Дональда Трампа и особенно против Владимира Путина, и в отношениях между Россией и США вероятно новое обострение, отметил в четверг, 6 декабря, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления американских парламентариев о наследном принце Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа сенаторов из Республиканской и Демократической партий обвинили наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Сенаторы утверждают, что у них есть «неопровержимые доказательства» того, что принц контролировал силы безопасности и отдавал им приказ об убийстве. Хашогги был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции в начале октября 2018 года.

Выдвижение именно сейчас группой американских сенаторов из Республиканской и Демократической партий публичных обвинений против наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана имеет, конечно, не одно объяснение. Есть в этом, как мне видится, антитрамповский мотив: Дональд Трамп, напомню, осторожно высказался по поводу убийства в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции журналиста Джамаля Хашогги и, в частности, заявил, что его страна не собирается отказываться от многомиллиардных оборонных контрактов с Саудовской Аравией.

Наиболее острый вектор этого заявления американских законодателей, однако, как мне думается, направлен против президента России. В США с нескрываемой неприязнью отреагировали на дружеский характер общения нашего президента и саудовского принца на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Эта американская реакция широко освещались в мировых СМИ. Теперь, по версии американских сенаторов, получается, что президент России дружески общался в Буэнос-Айресе с человеком, замешанным в резонансном убийстве.

В эту же линию на демонизацию нашей страны укладывается и обложка предновогоднего выпуска журнала The Economist с прогнозом на 2019 год: там рядом с Владимиром Путиным изображены всадники Апокалипсиса.

О чём говорит эта американская пропагандистская агрессия? О том, к сожалению, что «по-хорошему» нашим странам договориться не удастся. Впереди — дальнейшее обострение, к которому надо быть готовыми и морально, и военно-политически, — отметил Михаил Демурин.