Четверг, 6 Декабря 2018 года
11:39:21 МСК

Кандидат от «Справедливой России» оспорила итоги выборов в Переславле

Политика

Подан иск в суд

Кандидат от «Справедливой России» оспорила итоги выборов в Переславле
Урны для голосования

Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  В Ярославской области кандидат от партии «Справедливая Россия» Екатерина Носкова обратилась в суд с иском против ТИК Переславля и всех пяти УИКов второго избирательного округа. Она требует пересмотреть результаты довыборы депутатов городской Думы Переславля-Залесского, которые прошли 25 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своем заявлении кандидат требует отменить результаты досрочного голосования, результаты которого резко отличаются от результатов в день выборов. Также в иске содержится требование пересчитать голоса, поданные за кандидатов на участках, привлечь к участию в административном деле центральную избирательную комиссию.

Последнее требование — признать Екатерину Носкову победителем на выборах вместо кандидата от «Единой России» Елены Сурниной. На время разбирательства Екатерина Носкова просит суд применить меры предварительной защиты и изъять из ТИКа Переславля бюллетени, списки избирателей и все остальные избирательные документы.

ИА REGNUM уже сообщало о том, что в процессе довыборов и после них в ТИК Переславля, облизбирком и в ЦИК России поступали многочисленные жалобы на организацию голосования, а на заседании ЦИК Элла Памфилова резко раскритиковала главу ярославского облизбиркома Олега Захарова.

Также в избирательную комиссию Ярославской области обратилось движение «Голос» с жалобами на нарушения. Из тех, что не озвучивались ранее, — это алкоголь на участках в день голосования, присутствие на УИКе 1105 в качестве наблюдателя действующего депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Марии Фомичевой, в то время как по закону, депутатам запрещено быть наблюдателями и членами комиссий.

Читайте ранее в этом сюжете: Критика ЦИК выборов в Переславле — подробности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить