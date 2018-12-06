Путин получил от Абэ приглашение на чемпионат мира по дзюдо в Токио

Токио, , 11:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил президента России Владимира Путина приехать в Токио. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда, передаёт The Japan Times.

Читайте также: Президент РФ Владимир Путин может посетить Японию в 2019 году

Уточняется, что Абэ пригласил российского лидера посетить чемпионат мира по дзюдо. Мировое первенство пройдёт на арене «Ниппон Будокан» в Токио 25 августа-1 сентября 2019 года. Предложение приехать на чемпионат Абэ озвучил во время саммита G20 в Аргентине. Напомним, ранее помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что глава государства может посетить Японию в июне 2019 года. Это будет первый визит президента с декабря 2016 года.

Ранее по теме: Японцы высказались за мирный договор с Москвой — на условиях Токио

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоялась в середине ноября 2018 года на полях саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили различные направления российско-японского сотрудничества и наметили общие направления взаимодействия в различных сферах, в том числе и приоритетные. Также стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. Затем, в начале декабря, президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Японии может посетить Россию в декабре