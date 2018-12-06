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Глава МИД ОАЭ: Кризис в отношениях с Катаром нам не мешает

Политика

Дипломат имел ввиду предстоящую работу саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

Эр-Рияд, 6 декабря 2018, 11:02 — REGNUM  Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива продолжает работать несмотря на дипломатический кризис с Катаром, сообщает 6 декабря Al Arabia.

Предстоящий в Саудовской Аравии саммит под председательством Омана, демонстрирует тот факт, что Совет по-прежнему функционирует, несмотря на дипломатический кризис вокруг Катара.

Напомним, в 2017 году ряд стран Персидского залива в одностороннем порядке разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эмират в сотрудничестве с террористами. Среди этих страны были Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн.

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Дипломатический скандал с Катаром и его последствия
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