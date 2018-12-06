Володин призвал депутатов уйти от демагогии в ходе выступлений от фракций

Москва, , 10:53 — REGNUM Депутаты Госдумы по итогам своих выступлений от фракций по актуальным вопросам будут формировать конкретные предложения по урегулированию проблем в профильные комитеты, чтобы избегать демагогии и предпринимать меры по разрешению проблемных ситуаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступления от фракции депутата фракции ЛДПР Андрея Лугового, который предложил пересмотреть экспертизу учебников.

«Сложившийся формат выступления от фракций по актуальным вопросам не заканчивается никакими предложениями. Было бы правильно рассмотреть вопрос возможности рекомендаций (профильному комитету или комитету Госдумы по контролю и регламенту). Потому что вопрос проработан, его выносят на парламентскую трибуну, а дальше что?» — заявил Володин.

По его словам, депутатам стоит по итогам своих выступлений направлять в профильные комитеты соответствующие документы и предложения по решению проблем.

«Давайте это адресуем себе, для того чтобы такие выступления завершались предложениями рассматривать вопрос в рамках профильных комитетов либо рассматривать его в рамках протокольного поручения Госдумы. Тогда это будет намного результативнее», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что это позволит не просто поднимать вопросы, но и предпринимать действия по их решению. Соответствующая норма будет отражена в регламенте работы Госдумы.

«Это нас будет ко многому обязывать, мы будет уходить от сотрясания воздуха, демагогии и популизма», — отметил Володин.