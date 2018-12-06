Французский эксперт увидел причину восстания «желтых жилетов» в коммунизме

Париж, , 10:55 — REGNUM Французский экономист Оливье Бланшар увидел корень парижских проблем — выступлений «желтых жилетов» — в отжившем свой век в 1989 году коммунизме. Его статью публикует немецкое издание Die Welt 6 декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своим движением En Marche сломал традиционную партийную систему. Однако обещанных успехов на горизонте не видно. Восстание недовольных французов — это следствие побеждённого коммунизма, пишет Бланшар.

Протест «желтых жилетов» вызван увеличением налога на топливо, однако корни его кроются куда глубже: в окончании коммунизма и провале централизованной плановой экономики как альтернативы рыночной.

Централизованная плановая экономика до сих пор связывалась с надеждой на то, что существует более гуманная альтернатива капитализму, с меньшим неравенством и меньшей незащищенностью. Тогда политический ландшафт четко разделялся слева направо, в том числе и в соответствии с экономическими убеждениями: плановая экономика на одном полюсе, рыночная — на другом.

Но с концом коммунизма стало ясно, что альтернативы рынку не существует, есть лишь отчаянная борьба между вмешательством и свободным рынком. Пока наблюдался явный рост экономики, можно было контролировать проблемы. Но затем рост замедлился, и неравенство и незащищенность стали насущными трудностями, для решения которых невозможно найти простых путей.

После неудачных попыток решить проблемы со стороны президентов Николя Саркози и Франсуа Олланда Макрон заявил, что разделение на правых и левых уже не имеет смысла. Он занял большой центр, раздробив традиционные партии. Но по краям остались крайне правые и крайне левые.

Этим политическая система была ослаблена. Экономическая ситуация не улучшалась, а граждане больше не могли полагаться на традиционные партии. Им осталось прибегнуть к помощи крайне левых или крайне правых. Так возникло движение «желтых жилетов», спонтанный протест, форма прямой демократии.

Но дикая прямая демократия не работает в стране с 65-милионным населением, как это было возможно в античной Греции. В этом мы убедились в последние три недели. Движение до сих пор не породило убедительного послания: государство не может одновременно предоставлять больше государственных услуг и снижать налоги. Движение не сможет с ничего поделать с тем, что его протест на улицах подхвачен анархистами и отморозками в их собственных интересах. Это путь в никуда.

Стоящие перед правительством и всем политическим классом вызовы огромны. Если я прав, пишет автор, то причины гнева разрастутся, они сидят глубоко. Теперь правительство должно убедить граждан, что слышит их проблемы, но должно четко дать понять, что невозможное останется невозможным. Оппозиции не стоит играть с огнем: дикий гнев может привести к хаосу.

Оливье Бланшар — старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, аналитического центра в Вашингтоне. Ранее преподавал экономику в Массачусетском технологическом институте, был главным экономистом Международного валютного фонда.