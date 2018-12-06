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Глава МИД Индонезии: Хорошие отношения с Эр-Риядом сохранятся

Политика

Глава МИД Индонезии сообщила, что хорошие отношения с Саудовской Аравией сохранятся несмотря на дипломатический скандал, связанный с заявлением саудовского посла в твиттере

Джакарта, 6 декабря 2018, 10:54 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия и Саудовская Аравия сохранят хорошие отношения даже после неприятной ошибки посла Саудовской Аравии в Индонезии Усамы бен Мухаммеда Абдуллы аль-Шуаиби, сообщает Antaranews.

Посол Саудовской Аравии назвал в твиттере крупное мусульманское (суннитское) объединение в Индонезии Нахдлатул Улама неправильной, еретической организацией.

В телефонном разговоре с главой МИД Индонезии министр иностранных дел Саудовской Аравией подчеркнул, что Саудовская Аравия не проводит политику вмешательства во внутренние дела страны.

В свою очередь Ретно Марсуди заявила, что, учитывая хорошие отношения между Индонезией и Саудовской Аравией, действия саудовского посла очень прискорбны, поскольку они неуместны и не соответствуют принципам дипломатических отношений.

Мусульманское объединение Нахдатул Улама является одной из самых больших независимых исламских организаций в мире, насчитывающей около 30 млн последователей. Организация была основана в 1926 году и занимается благотворительной деятельностью.

Напомним, председатель исполнительного совета объединения Нахдлатул Улама заявил, что саудовский посол вмешивается во внутриполитические дела Индонезии.

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Внешняя политика Индонезии
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