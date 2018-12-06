Шаманов: Россия и наши союзники надежно защищены

Москва, , 10:45 — REGNUM Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») отверг претензии США относительно якобы проведения испытаний ракеты «Искандер-М», передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Претензии США относятся к крылатой ракете наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» — аналоге ракет «Калибр» для флота.

«У них одна претензия по ракете «Искандер-М», якобы, по их секретным данным имеются доказательства, что мы ее испытали. Абсолютно ответственно вам заявляю: никаких испытаний никакой ракеты такой дальности действия мы не испытывали, и крайняя встреча — господин (госсекретарь Майк) Помпео это знает, когда он приглашал руководителей наших спецслужб во главе с Нарышкиным, Бортниковым и покойным Коробовым, те были в Вашингтоне, ему конкретно был задан вопрос: не хотите всем говорить, нам скажите — ничего не говорят, ничего не показывают. Это прямой блеф, в очередной раз навешивают ярлык на нашу страну», — заверил Шаманов в ходе выступления в Госдуме.

России нельзя ставить ультиматумы, продолжил парламентарий.

«Мы не собираемся ни перед кем оправдываться, мы не та страна, которой можно ставить ультиматум. Благодаря принятым мерам страна и наши союзники надежно защищены. Мы можем быть уверены в завтрашнем дне нашей России», — заключил парламентарий.

США не предоставили доказательств якобы нарушений Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил накануне президент России Владимир Путин. Так он ответил на заявление госсекретаря США Помпео о том, что Вашингтон приостановит обязательства по договору через 60 дней, если Москва не вернется к его соблюдению.

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