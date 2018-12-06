Посол Украины: вопрос о безвизе с Канадой никак не решается

Оттава, , 10:46 — REGNUM Прогресса в вопросе о безвизовом режиме между Украиной и Канадой нет, заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко во время заседания канадского парламентского комитета по вопросам обороны, сообщает 6 декабря «Укринформ».

По его словам, ситуация по-прежнему остается прежней с визовым режимом. Более того, в 2018 году даже наблюдается некоторое ухудшение, так как растет число отказов украинским гражданам в оформлении виз. Так, в 2018 году было отказано 26% просителям из Украины.

Шевченко отметил, что никаких причин, чтобы не вводить безвиз, нет.

Напомним, ранее депутат от оппозиционной Новой демократической партии Канады заявил, что его партия будет поддерживать безвиз с Украиной.