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Палестинский депутат обвинил Катар в деструкции на Ближнем Востоке

Политика

А также в дискредитации наследника трона Саудовской Аравии

Рамалла , 6 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  Депутат Палестинского законодательного совета Мохаммед Дахлан заявил, что Катар должен понести ответственность за свою деструктивную роль в регионе, сообщает 6 декабря Al Arabia.

Также Дахлан обвинил СМИ Катара и Турции в попытке дискредитировать наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, который все равно сохранить свои позиции, по мнению политика.

Напомним, летом 2017 года Катар подвергся серьезной политической изоляции, когда ряд государств Персидского залива, обвинив Доху в терроризме, разорвали с эмиратом дипломатические отношения. Противостояния продолжается и по сей день.

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