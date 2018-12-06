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Замполитов российской армии обучат ведущие политологи и Прилепин

Политика

Сборы проходят в Санкт-Петербурге с участием более 250 офицеров

Замполитов российской армии обучат ведущие политологи и Прилепин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арка Главного Штаба

Санкт-Петербург, 6 декабря 2018, 10:16 — REGNUM  В ходе оперативно-специального сбора с руководящим составом военно-политических органов Вооружённых Сил РФ, который проходит в Санкт-Петербурге, «замполиты» встретятся с ведущими российскими политологами, а также писателем Захаром Прилепиным, служившим в подразделении ополчения ДНР.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, сбор проводит заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. В мероприятии принимают участие более 250 офицеров: заместители командующих ВКС, РВСН, ВДВ, заместители командующих войсками военных округов, армиями, флотами, командиров дивизий, бригад, полков, отдельных подразделений, начальников военных вузов и офицеры ГВПУ.

«В ходе панельной дискуссии офицеры обсудят роль России в глобальной политике с ведущими политологами Федором Лукьяновым, Евгением Сатановским, Сергеем Михеевым, Дмитрием Куликовым, а также примут участие в творческой встрече с писателем-публицистом Евгением Прилепиным (настоящее имя писателя Захара Прилепина, — прим. ред.)», — сообщили в ЗВО.

Помимо встреч с экспертами, на полигоне «Кирилловский» (Ленинградская область) пройдут практические занятия, где политработников российской армии обучат новейшим методикам военно-политической работы в ходе ведения боевых действий, а также психологическому сопровождению военнослужащих в ходе выполнения боевых задач и повседневной службы.

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Министерство обороны России
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