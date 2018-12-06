Китай требует от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei

Оттава, , 09:57 — REGNUM Посольство Китая в Канаде призвало отпустить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ранее была арестована в Ванкувере по запросу властей США, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

«По запросу американской стороны власти Канады арестовали гражданина Китая, не нарушившего ни американских, ни канадских законов. Китайская сторона твердо высказывается против и выражает протест относительно подобного рода действий, которые серьезно нарушают права человека», — заявил пресс-секретарь китайского посольства, добавив, что китайскому гражданину немедленно должна быть предоставлена свобода, а Китай продолжит действовать в интересах своих граждан.

Напомним, что Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере 1 декабря якобы из-за нарушений компанией Huawei торговых санкций против Ирана. Вашингтон потребовал ее экстрадиции в США, судебное заседание назначено на 7 декабря.

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