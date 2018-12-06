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Порошенко распорядился не убирать охрану от экс-премьер-министра Яценюка

Политика

Госохрана должна была перестать защищать Яценюка в 2017 году

Киев, 6 декабря 2018, 09:57 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко продлил охрану бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, сообщают 6 декабря «Украинские новости».

Такой ответ получило издания на свой официальный запрос в управление государственной охраны Украины. В своем ответе управление сообщает, что Яценюк до сих пор находится под охраной. Обеспечить защиту экс-премьера распорядился лично президент Украины.

Напомним, Яценюк перестал был премьер-министром 14 апреля 2016 году. По закону, после увольнения премьер получает охрану на год. Однако Яценюк и по сей день находится под защитой государственной охраны.

Отметим, что Яценюк имеет рейтинг 0,5% среди кандидатов в президенты Украины.

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Политическая жизнь Украины
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