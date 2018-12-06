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В Баку не подтвердили слухи о планах приобрести у РФ комплекс «Бал-Э»

Политика

«Нами (Азербайджан и РФ) не велись переговоры»

Баку, 6 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Информация СМИ о том, что Азербайджан якобы вел переговоры с РФ о приобретении берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э», не соответствует действительности. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана

«Нами (Азербайджан и РФ) не велись переговоры по приобретению ракетного комплекса «Бал-Э», — отмечается в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник сообщила, что поставка российского БРК «Бал-Э» Азербайджану не состоялась из-за опасений Минобороны РФ по поводу потенциальной угрозы для кораблей Каспийской флотилии РФ.

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Российско-азербайджанские отношения
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