Глава Тувы запретил министрам уходить в отпуск

Кызыл, , 09:40 — REGNUM Декабрь — это месяц мобилизации и финишного рывка для работы по всем направлениям, убеждён глава Тувы Шолбан Кара-оол. В связи с этим он заявил, что республиканское правительство должно в этом месяце «максимально выложиться на результат».

«Впереди важная встреча. Надеюсь, она станет мощным финалом 2018-го и хорошим стартом 2019-го! Пока держим кулаки. Дома работа также кипит. Поручил правительству, всем без исключения министрам, максимально выложиться на результат, никаких отпусков. Работаем вместе и по всем фронтам!» — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, «работа по всем направлениям» включает и работу на федеральном уровне:

«Как отработаем и защитим интересы Тувы, так и проживем 2019 год. Говорят, Москва не сразу строилась, но пока все складывается в нашу пользу».

Напомним, глава Тувы Шолбан Кара-оол — активный блогер. Записи на своей странице в соцсети он делает ежедневно — как правило, по несколько в день.