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Президент Кении Ухуру Кеньятта пренебрегает молодежью

Политика

Ухуру Кеньятта недооценивает молодых политиков и назначает 91-летнего Муди Авори на должность в правительстве

Президент Кении Ухуру Кеньятта пренебрегает молодежью
World Trade Organization
Ухуру Кеньятта

Найроби, 6 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  Муди Авори — 91-летний бывший вице-президент в первый срок президента Кибаки. Он сделал свое имя, предложив тюремную реформу, по которой заключенным можно будет смотреть телевизор и спать на матрасах.

Муди был назначен членом недавно организованного Фонда спорта, искусства и развития. Создание надзорного органа, состоящего из семи человек, было официально объявлено секретарем Финансового кабинета Генри Ротичем.

Назначение 91-летнего на должность, в то время как молодежь страдает от безработицы, вызвало колкие реакции в сети. Все кенийцы задавались вопросом, когда же Ухуру Кеньятта даст молодым шанс, сообщает новостной портал Kenya Today.

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