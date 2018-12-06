Ли Кэцян поздравил нового премьер-министра Сан-Томе и Принсипи с должностью

Пекин, , 09:39 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил нового премьер-министра Сан-Томе и Принсипи Хорге Бо Хесуса с новой должностью, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

В своей поздравительной телеграмме премьер Ли заявил, что с того момента, как Китай и Сан-Томе и Принсипи возобновили двусторонние отношения, наметился стремительный рост сотрудничества и политического доверия между странами. Кроме того, началось сотрудничество в различных сферах, которое принесло выгоду обеим сторонам.

Китай намерен и дальше наращивать сотрудничества с этой страной во имя имплементации договоренностей, достигнутых в рамках Пекинского форма Сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) 2018.

Напомним, что в сентябре 2018 года председатель КНР Си Цзинпьин провел ряд встреч с премьер-министрами африканских стран по завершении Пекинского саммита форума сотрудничества Китай — Африка. В том числе он провел переговоры с тогдашним премьером Сан-Томе и Принсипи Патрисом Тровоада.

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